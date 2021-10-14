Мария Кравченко призналась, что ей пришлось сменить имидж из-за последствий коронавируса

Мария Кравченко резко преобразилась — она появилась в элегантном образе с короткими волосами. Поклонников удивила резкая перемена, и все начали думать о том, что послужило поводом для этого. Девушка получила много негативных комментариев, подписчики решили, что такой образ ей не идет.

Оказалось, что у Марии начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.

«Для меня основным поводом послужили последствия ковида. Удар по иммунке, стресс и… Волосы стали выпадать в таком количестве, что я сперва растерялась. Я слышала, что такое возможно, но чтобы так», — раскрыла она.

Она призналась, что особого выбора у нее не было.

«Я поняла, что оставлять за собой шлейф из волос я больше не хочу, да и укладывать "это" стало очень неудобно. Было принято решение... cut, cut!».