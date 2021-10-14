Мария Кравченко призналась, что ей пришлось сменить имидж из-за последствий коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kravacomedy
Мария Кравченко резко преобразилась — она появилась в элегантном образе с короткими волосами. Поклонников удивила резкая перемена, и все начали думать о том, что послужило поводом для этого. Девушка получила много негативных комментариев, подписчики решили, что такой образ ей не идет.
Оказалось, что у Марии начались проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.
«Для меня основным поводом послужили последствия ковида. Удар по иммунке, стресс и… Волосы стали выпадать в таком количестве, что я сперва растерялась. Я слышала, что такое возможно, но чтобы так», — раскрыла она.
Она призналась, что особого выбора у нее не было.
«Я поняла, что оставлять за собой шлейф из волос я больше не хочу, да и укладывать "это" стало очень неудобно. Было принято решение... cut, cut!».
Однако звезда не переживает — она легкая на подъем и спокойно экспериментирует со внешностью.
«Легко ли решилась на это? Да. И не жалею. Я человек действия. Для меня важно выглядеть хорошо, да и какая-никакая публичность обрекает держать себя в форме. С точки зрения эстетики, мне кажется, у меня получилось обернуть ситуацию в свою пользу».