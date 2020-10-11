Мария Кожевникова трогательно призналась мужу в любви

Пара отправилась в путешествие на лодке. На фото Мария нежно целует своего супруга. «Я люблю тебя!» — оставила трогательное признание актриса.

Поклонники не могут перестать умиляться милому кадру: «Мне кажется эти слова главные в жизни каждого человека! Говорите их Чаще! Счастья Вам!», «Чувствуется тепло и доверие в ваших отношениях!!! Иначе и быть не может с 3 замечательными сыновьями!!!», «Красивая пара», «Вы чудесная пара, любви вам и тепла в доме, обожаю», — оставляют комментарии растроганные подписчики.

Некоторые поклонники откровенно завидуют избраннику Марии: «Почему не меня? А!», — написал раздосадованный фанат.

Мария Кожевникова прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Она сыграла красотку-студентку Аллу Гришко. В 2001 году была избрана депутатом Госдумы. В конце августа 2013 года Мария обвенчалась со своим возлюбленным — бизнесменом Евгением Васильевым. Сегодня у пары трое сыновей: Иван, Максим и Василий.