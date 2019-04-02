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Мария Кожевникова, Сати Казанова и другие звезды оценили новую «сказочную» коллекцию Алены Ахмадуллиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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В Музее Москвы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ коллекции Alena Akhmadullina Fall-Winter 2019/20. Гостями показа стали Мария Кожевникова, Сати Казанова, Ляйсан Утяшева, Инна Маликова, Наталья Подольская, Ирина Безрукова, Татьяна Волосожар и многие другие.

В коллекции Fall-Winter 2019/20 российский бренд Alena Akhmadullina развивает тему русской народной сказки «Кот и Лиса» и использует образы ее персонажей, переосмысленные в авторской стилистике бренда. Ключевая стилистика коллекции – ностальгическое ретро 50-х годов с пышными юбками, корсетами, обтягивающим верхом, цельнокроенным рукавом, миксованное с элегантными 60-ми и ироничными 70-ми с более компактными, аккуратными силуэтами.

Одним из главных стилистических приемов коллекции стало сочетание нескольких вещей в одной: например, денима и костюмной ткани, как будто джинсовая куртка «вторглась» в платье. В этой теме происходит развитие вечерней темы бренда – «Сказочного бала»: платье из шерстяной ткани и кружева с открытым верхом с деталями тренча, в результате чего создается эффект, как будто тренч надели на вечернее платье, или корсетное платье с пышной юбкой, как будто поверх мужской рубашки.

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Alena Akhmadullina Fall-Winter 2019/20

Фото: Виктор Бойко
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Персонажи сказки получают воплощение в принтах и декоре. Лиса появляется в виде купонного принта на платьях ключевого для бренда А-силуэта и в виде вышивки бисером в вечерней линии. Специально для коллекции FW19/20 был разработан лого-принт с мордочками Кота и Лисы, встроенных в ретро-геометрию. Одной из главных моделей коллекции является кутюрное корсетное платье с ручной вышивкой с использованием бисера, на котором изображена свадьба Кота и Лисы.

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Текст: Саша Черная, пресс-служба

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, Анна Темерина, Виктор Бойко

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