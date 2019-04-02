Мария Кожевникова, Сати Казанова и другие звезды оценили новую «сказочную» коллекцию Алены Ахмадуллиной

В коллекции Fall-Winter 2019/20 российский бренд Alena Akhmadullina развивает тему русской народной сказки «Кот и Лиса» и использует образы ее персонажей, переосмысленные в авторской стилистике бренда. Ключевая стилистика коллекции – ностальгическое ретро 50-х годов с пышными юбками, корсетами, обтягивающим верхом, цельнокроенным рукавом, миксованное с элегантными 60-ми и ироничными 70-ми с более компактными, аккуратными силуэтами.

Одним из главных стилистических приемов коллекции стало сочетание нескольких вещей в одной: например, денима и костюмной ткани, как будто джинсовая куртка «вторглась» в платье. В этой теме происходит развитие вечерней темы бренда – «Сказочного бала»: платье из шерстяной ткани и кружева с открытым верхом с деталями тренча, в результате чего создается эффект, как будто тренч надели на вечернее платье, или корсетное платье с пышной юбкой, как будто поверх мужской рубашки.