Кожевникова с сыновьями, Киркоров с детьми и другие звезды на открытии детского клуба

В минувшие выходные звезды российского шоу-бизнеса приехали на праздник в честь открытия первого в Москве итальянского клуба Ciao, Bambini, который теперь работает в гастрономическом пространстве Eataly Moscow на Киевской. Поздравить Теймураза Хихинашвили и его дочь Лимор с открытием рождественской ярмарки и детского клуба приехали Филипп Киркоров, Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко, Янина Студилина, Виталий Гогунский, Алина Буре, Инга и Соня Меладзе и многие другие.

Гости осваивали азы итальянского языка, погрузились в мир кино, прикоснулись к созданию гигантской раскраски c итальянскими символами и пейзажами, ну а настроение задавали итальянские музыканты. Для детей организовали поездку за новыми впечатлениями в прямом смысле слова – по территории Eataly Moscow курсирует поезд, на маршруте следования которого – и рестораны, и игровая, и зона с мастер-классами, и сцена. И, конечно, встреча с итальянским Дедом Морозом – Баббо Натале.

Eataly Moscow – аутентичный гастрономический уголок Италии в Москве, поэтому и сезонная ярмарка тут называется по-итальянски, Mercatino Di Natale. На ярмарке гости могли попробовать и купить все необходимое для новогоднего застолья и выбрать подарки близким.