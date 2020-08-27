Мария Кожевникова рассказала о детской травме и оправдалась за искусственные зубы: «Выбила в 12 лет»

Мария Кожевникова опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, почему установила виниры. Оказывается, в детстве у нее была серьезная травма, последствия которой давали о себе знать долгое время.

«Мне частенько пишут, что вы типа всегда выступаете за естественную красоту, а сами поставили виниры. Да, у меня виниры, но в моем случае это вынужденная мера, так как я на тренировке в 12 лет упал в обморок и плюс на мою везучесть, упала я прямо на батарею, такую советскую, чугунную! Как следствие перелом пальцев и выбитые передние зубы. Штифт и много лет мучений, ломались постоянно! Один раз за 3 минуты до свидания! Я вся нарядная и без переднего зуба, красотка просто. Сейчас у меня виниры, и я очень довольна», — написала она.

«Люди даже в рот заглядывают?», «По-моему, вы немного лукавите», «Так винир же на штифт не поставить», «Какая вы хорошенькая! Красатулька!», «Как это можно увидеть-то по улыбке, виниры или нет? Я бы ни за что не подумала», «Красотка», — прокомментировали поклонники Марии Кожевниковой.

А как вы относитесь к «искусственной» красоте?