Несколько дней назад Мария Кожевникова стала мамой в третий раз. Однако пол новорожденного до сих пор оставался в секрете

Снимок с тремя синими воздушными шарами в виде мишек Кожевникова сопроводила подписью: «Рождение ребёнка это самое настоящие чудо! И спасибо Всем, кто с пониманием относится к сокровенным событиям в жизни каждого человека! Я прочитала все комментарии и обязательно, как только будет время, а пока мы так и не нашли помощницу, напишу о беременности, родах, сколько набрала и как буду сбрасывать, может дам интервью журналу , которому доверяю, в общем подумаю... А пока надеюсь, это фото ответит всем желающим на вопрос : девочка или мальчик».

Пользователи Сети намек Марии поняли и поздравили ее с рождением третьего сына: «Поздравляю! 3 мальчика- это огромное счастье!», «Три богатыря», «Мальчик) 3 сына-чудо!!! Будут вас защищать!!», «Ну,раз Мишки все голубые, значит мальчик », «Здоровья вам и вашим сыночкам)».

Фото: instagram.com, globallookpress.com