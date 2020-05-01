Мария Кожевникова повеселила фанатов забавным видео с маленьким сыном: «Маму в угол!»

Мария Кожевникова растит троих сыновей: 6-летнего Ивана, 5-летнего Максима и Василия, которому в июле исполнится три года. Старших мальчиков актриса уже давно показывает поклонникам, а младшего пока скрывает.

В Instagram Марии появился забавный ролик с 2-летним сыном, который повеселил ее подписчиков. Но Мария не призналась, кто именно это из ее сыновей. Мальчик в кадре смешно отчитывает маму и грозит поставить ее в угол.