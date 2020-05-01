Мария Кожевникова повеселила фанатов забавным видео с маленьким сыном: «Маму в угол!»
Фото: Instagram
Мария Кожевникова растит троих сыновей: 6-летнего Ивана, 5-летнего Максима и Василия, которому в июле исполнится три года. Старших мальчиков актриса уже давно показывает поклонникам, а младшего пока скрывает.
В Instagram Марии появился забавный ролик с 2-летним сыном, который повеселил ее подписчиков. Но Мария не призналась, кто именно это из ее сыновей. Мальчик в кадре смешно отчитывает маму и грозит поставить ее в угол.
«Это Василий?», «Главное правильно подобрать аргументы», «Мужик растет! Как здорово», «Вам гораздо веселее будет, когда сыновья трех невесток приведут!», «Маша какой малыш замечательный! Дети — это счастье!», «Рассмешил!», «Ох, командир!», — написали в комментариях.
Напомним, Мария Кожевникова в августе 2013 года обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, но до загса они пока так и не дошли.
Фото и видео: Instagram
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