Мария Кожевникова посмеялась над слухами о своей четвертой беременности: «Я была об этом не в курсе»
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Универ» — 35-летняя Мария Кожевникова растит троих сыновей: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и 2-летнего Василия.
Но после одной из фотосессий, где актриса позировала в легком платье, ее подписчикам показалось, что Мария станет мамой еще раз. Многие принялись ее поздравлять с очередной беременностью.
19 ноября Мария Кожевникова с юмором опровергла эту информацию. «Некоторые СМИ обсуждают мою возможную беременность. Спешу опровергнуть эту радостную новость, потому что до сего дня я была об этом не курсе», — пошутила актриса.
Напомним, Мария родила сыновей от бизнесмена Евгения Васильева, с которым обвенчалась в августе 2013 года в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Но несмотря на наличие троих детей до загса Мария и Евгений пока так и не дошли.
Фото и видео: Instagram
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