Мария Кожевникова посмеялась над слухами о своей четвертой беременности: «Я была об этом не в курсе»

Но после одной из фотосессий, где актриса позировала в легком платье, ее подписчикам показалось, что Мария станет мамой еще раз. Многие принялись ее поздравлять с очередной беременностью.

19 ноября Мария Кожевникова с юмором опровергла эту информацию. «Некоторые СМИ обсуждают мою возможную беременность. Спешу опровергнуть эту радостную новость, потому что до сего дня я была об этом не курсе», — пошутила актриса.