Мария Кожевникова показала редкое фото с красавицей-сестрой в честь ее дня рождения

Екатерина появилась на свет, когда отец звезды сериала «Универ» ушел от ее матери к другой женщине. Мария долгое время не контактировала с девочкой и не желала ее знать, потому что считала, что папа предал ее, а сестра является плодом этого предательства. Однако с годами ход мыслей Кожевниковой изменился и теперь ее отношения с отцом и сестрой наладились.

2 декабря Екатерина исполнилось 18 лет, с чем ее, конечно же, не забыла поздравить актриса. Она обратилась к девочке в своем Instagram-аккаунте и написала трогательный пост. Мария заявила, что поддерживает профессиональный выбор сестры не смотря на то, что их отец против такого решения. «Знаю, что хочешь пойти по моим стопам, а папа говорит о необходимости более серьезного образования, но я тебе желаю научиться слышать свою душу и иметь силу отстоять право на свое счастье и реализацию!» — пишет Кожевникова.