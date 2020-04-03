Мария Кожевникова перепугала фанатов большим синяком под глазом: «А как проходит ваша самоизоляция?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мать троих мальчиков Мария Кожевникова перепугала фанатов огромным синяком под глазом. «А как проходит ваша самоизоляция», — подписала она фотографию.
Мария не рассказала, откуда у нее взялось такое «украшение» — предпочла сохранить интригу. Но ее поклонники отметили, что такую красавицу ничем не испортишь, и выдвинули свои версии произошедшего.
«Что произошло?», «Удачно с детьми поиграли», «Откуда такая красота?», «Красоту прям ничем не испортить. Надеюсь и верю, что это бытовая травма и никакого насилия», «Поиграли с мальчиками?», — посыпались комментарии.
Напомним, Мария Кожевникова родила троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева, с которым состоит в гражданском браке
Фото и видео: Instagram
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