Мария Кожевникова перепугала фанатов большим синяком под глазом: «А как проходит ваша самоизоляция?»

Мария не рассказала, откуда у нее взялось такое «украшение» — предпочла сохранить интригу. Но ее поклонники отметили, что такую красавицу ничем не испортишь, и выдвинули свои версии произошедшего.

«Что произошло?», «Удачно с детьми поиграли», «Откуда такая красота?», «Красоту прям ничем не испортить. Надеюсь и верю, что это бытовая травма и никакого насилия», «Поиграли с мальчиками?», — посыпались комментарии.

Напомним, Мария Кожевникова родила троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева, с которым состоит в гражданском браке