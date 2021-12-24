Мария Кожевникова откровенно рассказала о депрессии и проблемах со здоровьем

Интервью для программы стало для актрисы первым за 4 года. «На дне, надо сказать, некомфортно. Дно — оно такое леденящее», — начала актриса свой рассказ о причинах столь долгого отсутствия в медиапространстве. «Несмотря на то что я была не одинока и меня поддерживали муж, мама и самые близкие, ты ощущаешь такое одиночество, потому что тебя никто не может понять». «Мне не интересно ничего», — поделилась актриса.

«Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой», — рассказала Мария Кожевникова о своих переживаниях.