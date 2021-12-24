Мария Кожевникова откровенно рассказала о депрессии и проблемах со здоровьем
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Интервью для программы стало для актрисы первым за 4 года. «На дне, надо сказать, некомфортно. Дно — оно такое леденящее», — начала актриса свой рассказ о причинах столь долгого отсутствия в медиапространстве. «Несмотря на то что я была не одинока и меня поддерживали муж, мама и самые близкие, ты ощущаешь такое одиночество, потому что тебя никто не может понять». «Мне не интересно ничего», — поделилась актриса.
«Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой», — рассказала Мария Кожевникова о своих переживаниях.
«Мне казалось, что депрессия — это от безделья. Но на самом деле все не так», — предостерегла Кожевникова и посоветовала обращаться к специалистам при первых же симптомах.
Актриса успокоила ведущую и зрителей, что ее состояние никак не отразилось на муже и детях. «Я занималась детьми. Там выкладывалась по полной, но все это идет не от мозга, а от сердца. Что касалось семьи — выполняла, что касалось меня — ушла в глубокий анализ».
Супруг актрисы поддержал любимую. По словам Кожевниковой, раз он принял ее «лысой и стокилограммовой», значит, они смогут справиться и со всеми другими сложностями.
Фото: GlobalLookPress, Instagram