Мария Кожевникова объяснила отказ от вакцинации: «Должно быть право выбора»

Звезда телесериала «Универ» призналась, что она не намерена делать прививку, потому что считает, что инъекция — это всегда риски. При этом, артистка заявила, что она не выступает «за» или «против» прививок, но напоминает, что только для здорового человека вакцинация не несет угрозы, а она знает немало людей, которым пришлось столкнуться с последствиями вакцинации.