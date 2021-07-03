passion.ru

Мария Кожевникова объяснила отказ от вакцинации: «Должно быть право выбора»

Популярная актриса и активный общественный деятель, Мария Кожевникова, высказала свою честную позицию по поводу вакцинации и объяснила, почему категорически отказалась делать прививку от COVID-19.
Мария Кожевникова объяснила отказ от вакцинации: «Должно быть право выбора»

Звезда телесериала «Универ» призналась, что она не намерена делать прививку, потому что считает, что инъекция — это всегда риски. При этом, артистка заявила, что она не выступает «за» или «против» прививок, но напоминает, что только для здорового человека вакцинация не несет угрозы, а она знает немало людей, которым пришлось столкнуться с последствиями вакцинации.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Мария Кожевникова со Светланой Ходченковой и Ренатой Литвиновой

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мария также заявила, что первой пойдет на митинг, если в России прививка от коронавируса станет обязательной.

Издание Sobesednik поделилось мнением Марии, которая она высказала в эфире канала «360»: «Должно быть право выбора!», — отметила артистка. Напомним, что в ходе последней прямой линии Владимира Путина, он тоже высказал свой взгляд на проблему: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», — дал комментарий президент в самом начале эфира. Но среди россиян продолжают возникать споры и разногласия по поводу вакцинации, а QR-код становится обязательным атрибутом повседневной жизни.

Фото и видео: Rambler, Global Press Look

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram