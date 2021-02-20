Мария Кожевникова о воспитании детей: «Не хочу делать их звездами с детства»

Мария Кожевникова отошла от актерской карьеры, зато активно занимается воспитанием подрастающего поколения. У молодой мамы растут два прекрасных сына — семилетний Иван и пятилетний Максим. Мальчики уже активно занимаются спортом — в своем блоге актриса часто делится их достижениями.

А в беседе с журналистами издания WomanHit Кожевникова рассказала об основных принципах и приоритетах при воспитании сыновей:

«Я бы не хотела, чтобы дети с младенчества были звездами и понимали, что к ним какое-то особое отношение. Пускай растут, а если они достойны какого-то особого отношения, значит, я правильно заложила в них фундамент. По крайней мере, у Вани есть мечта стать великим футболистом».

Кожевникова добавляет, что дает своим детям определенную свободу, и считает это важным фактором их развития. Дети ведут себя подвижно, бегают и кричат — и в том, чтобы ограничивать их, нет ничего хорошего, считает Мария. Для нее очень важно позволять детям самостоятельно познавать и изучать окружающий их мир.

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