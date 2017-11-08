В честь своего дня рождения актриса опубликовала в Instagram детское фото и рассказала о собственных достижениях.

Сегодня Марии исполнилось 33 года, и к этому событию она опубликовала трогательное фото себя в детстве. Телезвезда решила рассказать о самых дорогих ей людях и вспомнить о своих жизненных достижениях.

«В этот день хочу написать о важном: Я дочь и молюсь, чтобы так было всегда, я жена, которая каждый день видит восхищение и любовь в глазах лучшего мужчины на свете, я многодетная мама, это то чувство, которое даже при наличии богатого русского языка, сложно описать словами, при всем этом, а это является большей частью моей жизнью, я могу реализовывать себя так, как требует мое сердце и вера!» — поделилась она.