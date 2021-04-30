Мария Кожевникова едва не погибла — ее спас маленький сын

Дети — не только радость для родителей. Иногда они могут оказать и реальную помощь, даже если совсем маленькие. В беседе с изданием 7days Мария призналась, что ее маленький сын спас ей жизнь, когда она потеряла сознание и почти умерла из-за утечки газа.

«В шесть утра Ваня устроил истерику и настоял на том, чтобы нас разбудили. В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Я была даже не в тумане, а чувствовала, что душа уже улетела», — рассказала Кожевникова.

Она призналась, что для того, чтобы отправиться на тот свет, ей оставалось совсем немного.

«По словам врачей, мне оставалось полчаса, максимум час. Мы просто бы не проснулись. Теперь я точно знаю, что через моего ребенка говорит бог. Это был знак свыше. Меня оставили, чтобы я воспитала своих детей», — считает Мария.