Мария Горбань призналась, что долгие годы скрывает свою природную красоту
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Мария Горбань удивила интернет-аудиторию, показав, какие на самом деле у нее волосы. На фото, опубликованном в Instagram, видно, что волосы у актрисы - вьющиеся.
«Мало кто знает, что от природы у меня кудрявые волосы, не просто вьющиеся, а очень кудрявые. И конечно, всю жизнь я мечтала о прямых волосах. До 20 лет я ходила только с кудрявыми волосами, но после того, как закончила театральный институт, начала очень активно сниматься, и на съёмках сериала мне первый раз вытянули волосы», — поделилась актриса. По ее словам, это была первая любовь к «утюжку для волос» и сейчас она справляется с кудрями за 15 минут «лучше любого парикмахера».
Благодаря кудряшкам голову можно мыть раз в неделю, отметила Горбань. А еще призналась, что мужу очень по душе ее«первозданный» облик: «Мне кажется, на отдыхе он любит меня ещё больше из-за моей пышной шевелюры, а я уже мечтаю приехать в Москву и выпрямить волосы». Поклонники актрисы с восторгом отреагировали на ее откровения. — «Кудри — женская роскошь, всегда мечтала быть кудрявой, постоянно их завиваю. Причёска добавляет женственности! Вам идёт и так, и так». — «Мария, вы с любимым волосами шикарны!!! Вы такая красивая». Напомним, что Мария Горбань замужем за Кириллом Зоткиным. Пара сочеталась браком год назад. У актрисы двое детей - 7-летняя дочь Стефания и сын Нилан, родившийся в августе прошлого года.
Фото: Global Look Press и Instagram Марии Горбань