Мария Горбань призналась, что долгие годы скрывает свою природную красоту

«Мало кто знает, что от природы у меня кудрявые волосы, не просто вьющиеся, а очень кудрявые. И конечно, всю жизнь я мечтала о прямых волосах. До 20 лет я ходила только с кудрявыми волосами, но после того, как закончила театральный институт, начала очень активно сниматься, и на съёмках сериала мне первый раз вытянули волосы», — поделилась актриса. По ее словам, это была первая любовь к «утюжку для волос» и сейчас она справляется с кудрями за 15 минут «лучше любого парикмахера».