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Мария Горбань похвасталась современным интерьером в новом доме

Мария Горбань успешная актриса, сделавшая карьеру в театре и кино. Ее прославила роль в сериале «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Любимица публики успела проявить себя не только в кино, но и в рекламе, и в амплуа ведущей, при этом не жертвуя личной жизнью. Счастливая жена и мать сегодня является одной из самых востребованных артисток на телевидении.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Горбань во время ремонта в своем доме

Фото: https://www.instagram.com/gorban_masha/?hl=ru

Однако Мария старается свою личную жизнь скрывать. В прошлом году она сыграла свадьбу с фотографом Кириллом Зоткиным. И летом у них родился уже сын Нилан.

Мария Горбань рожать ездила в Майами. А по возвращению Москву, переехала в новый особняк, который купила в Подмосковье. У звезды есть также дочь Стефания от прошлых отношений.

Для того чтоб всем хватало места, артистка выбрала просторный дом, где решила сделать дизайнерский ремонт.

Накануне Мария в своем личном блоге поделилась кадрами, на которых можно увидеть современную дверь, установленную вровень со стеной и выкрашенной в тон. А именно такие двери в тренде в 2022 году. Также на фото видно, что пол сделан из ламината под дерево. В гардеробной уже стоит минималистичный столик для косметики и стул из актуального материала букле. Стены, как и мебель, покрашены в белый цвет. Многие поклонники восхитились дизайнерскими решениями и адресовали звезде много комплиментов.

Фото и видео: https://www.instagram.com/gorban_masha/?hl=ru

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