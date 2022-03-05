Мария Горбань похвасталась современным интерьером в новом доме

Для того чтоб всем хватало места, артистка выбрала просторный дом, где решила сделать дизайнерский ремонт.

Накануне Мария в своем личном блоге поделилась кадрами, на которых можно увидеть современную дверь, установленную вровень со стеной и выкрашенной в тон. А именно такие двери в тренде в 2022 году. Также на фото видно, что пол сделан из ламината под дерево. В гардеробной уже стоит минималистичный столик для косметики и стул из актуального материала букле. Стены, как и мебель, покрашены в белый цвет. Многие поклонники восхитились дизайнерскими решениями и адресовали звезде много комплиментов.