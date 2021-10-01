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Мария Голубкина высказалась против суррогатного материнства: «Ребенка надо заработать!»

48-летняя российская актриса и мать двоих детей осудила заморозку яйцеклеток и возможность рождения детей с помощью суррогатных матерей. Звезда фильма «Джек-пот для Золушки» уверена, что зачатие ребенка должно происходить только естественным путем. Голубкина не поддерживает знаменитых коллег, которые ощутили радость родительства путем современных технологий.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Голубкина

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Большое количество звезд российской эстрады и кинематографа пользовались услугами суррогатного материнства и не отрицали этого. Например, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.

Мария Голубкина с обновленным цветом волос

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович недавно рассказала, что решилась на заморозку яйцеклеток. Современных взглядов на этот вопрос придерживаются также Эвелина Бледанс, певица Валерия и Анфиса Чехова.

Но Мария Голубкина не понимает артистов и выступает только за естественное рождение детей. «Вот я мама двоих детей. Я их в чреве носила, грудью кормила. Я останусь традиционной и буду говорить правду без всякой толерантности. Мне кажется, что это очень плохо. Ребенка надо заработать!», — высказалась актриса.

Напомним, что артистка воспитывает 23-летнюю дочь Анастасию и 18-летнего сына Ивана от бывшего супруга Николая Фоменко.

Фото: Global Look Press