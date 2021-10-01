Мария Голубкина высказалась против суррогатного материнства: «Ребенка надо заработать!»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович недавно рассказала, что решилась на заморозку яйцеклеток. Современных взглядов на этот вопрос придерживаются также Эвелина Бледанс, певица Валерия и Анфиса Чехова.

Но Мария Голубкина не понимает артистов и выступает только за естественное рождение детей. «Вот я мама двоих детей. Я их в чреве носила, грудью кормила. Я останусь традиционной и буду говорить правду без всякой толерантности. Мне кажется, что это очень плохо. Ребенка надо заработать!», — высказалась актриса.

Напомним, что артистка воспитывает 23-летнюю дочь Анастасию и 18-летнего сына Ивана от бывшего супруга Николая Фоменко.