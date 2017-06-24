Актриса появилась на вечеринке в рамках ММКФ

Вечером 24 июня в рамках Московского международного кинофестиваля состоялась «белоснежная» вечеринка журнала The Hollywood Reporter. На красной дорожке этого мероприятия актриса Мария Голубкина впервые появилась со своим женихом — Борисом Ливановым. Кроме того, вместе с ними была дочь Ливанова от первого брака — Ева. Стоит отметить, что Мария и Ева были одеты абсолютно одинаково: белоснежные футболки, брюки и парки с черной молнией. Знаменитости выглядели очень счастливо и с удовольствием позировали фотографам.

После скандального развода с шоуменом Николаем Фоменко, Мария Голубкина долгое время скрывала личную жизнь, однако недавно стало известно, что актриса готова идти под венец. 17 июня в эфире «Секрета на миллион» Голубкина представила своего жениха — сына знаменитого актера Василия Ливанова. Рассказывая Лере Кудрявцевой о своем возлюбленном, Мария Голубкина просто светилась от счастья. Несмотря на то, что на пальце актрисы еще нет обручального кольца, влюбленные рассказали о планах на будущее. Кроме того, Голубкина отметила, что они с Борисом познакомили и детей от предыдущих браков.