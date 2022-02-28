Мария Голубкина с ужасом вспоминает свои первые роды: «Я год не могла прийти в себя»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
48-летняя Мария Голубкина в шоу «Звезды сошлись» рассекретила, как появились на свет ее дети. Несмотря на то, что актриса заплатила врачам-акушерам около 100 тысяч рублей, их работа шокировала женщину.
«Мне было 24 года. Заплатил за эту историю Коля Фоменко 10 тысяч долларов, чтобы палата была. И когда вы лежите на кресле, и человек (акушер) достает ножницы канцелярские и говорит: «Я же говорила, надо их закручивать». Закручивает ногтем и разрезает вам промежность, а потом зашивает вот так. Они устроили мне такое! У них в семь часов вечера отходил автобус, надо было успеть, я родила в 18:10. У меня разорвалась шейка матки. После этого я родила здорового и хорошего ребенка без проблем. Мне надо было вернуть себе нормальное психологическое состояние. После тех родов я год в себя прийти не могла», — вспоминает Мария былые трудности.
Родить второго ребенка после пережитого кошмара Голубкина решилась лишь спустя пять лет. Она твердо решила, что весь процесс будет проходить дома, в комфортной обстановке, но под присмотром врачей.
«Старшего ребенка, Настю, я рожала в роддоме. И там так было так ужасно, что Ваню я рожала дома. Пришла акушерка, и вторая с ней тоже пришла – ей было интересно у артистов роды принять. Это было прекрасно, великолепно, здорово! Потому что через два часа после родов я уже на кухне жарила мясо и мы открывали шампанское», — поделилась актриса.
Фото: Global Look Press