Мария Голубкина с сыном, Сергей Гармаш, Влад Соколовский и другие звезды на премьере фильма «Курск»

Эмоционально рассказал о картине и Дудко Владимир: «Это исключительно важное кино. Я закормленный патриот, но хочу сказать, что это лучший фильм про трагедию выпущенный за последние 20 лет. Этот фильм эпохальный. Он характеризует дух армии, характеризует общество. Фильм «Курск» крайне важен для того, чтобы мы могли оценить через что прошло наше общество за последние 30 лет. Я сам прослужил на подводной лодке не один год и хорошо себе все представляю. Я считаю, что если этот фильм увидит нынешнее поколение, то он обязательно оставит след в душе каждого».

Фильм выходит в российский прокат 27 июня.