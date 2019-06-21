Мария Голубкина с сыном, Сергей Гармаш, Влад Соколовский и другие звезды на премьере фильма «Курск»

Премьерный показ посетили Мария Голубкина, Сергей Гармаш, Маруся Зыкова, Влад Соколовский, Наталья Лесниковская, Дарья Михалкова и многие другие. На премьеру также были приглашены контр-адмирал Зулькарнаев Батыр, подводник Ян Гебель, Геннадий Смирнов, капитан первого ранга Северного флота и главного штаба ВМФ Андрей Янков, вице-адмирал Министерства обороны Смелов Александр, руководитель морского речного транспорта Лейла Ильясовна и контр-адмирал, командир подводной лодки Тихоокеанского флота, доктор военных наук Дудко Владимир.
Картину гостям представили генеральный директор кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова и контр-адмирал Дудко Владимир. «Для меня и всей нашей команды — огромная гордость и честь выпускать «Курск» в прокат. Он выходит очень широко — более, чем в тысяче кинотеатров по всей стране. Для меня самой трагедия Курска — личная история. Мой дед был военно-морским офицером, и служил на подводной лодке. Он погиб в 1942 году при защите Севастополя на знаменитой 35 береговой батарее, и его имя занесено в книгу героев- защитников Севастополя. Поэтому для меня выпуск фильма был делом личного долга», — отметила Юлия Муравова.
Фото: Пресс-служба
Эмоционально рассказал о картине и Дудко Владимир: «Это исключительно важное кино. Я закормленный патриот, но хочу сказать, что это лучший фильм про трагедию выпущенный за последние 20 лет. Этот фильм эпохальный. Он характеризует дух армии, характеризует общество. Фильм «Курск» крайне важен для того, чтобы мы могли оценить через что прошло наше общество за последние 30 лет. Я сам прослужил на подводной лодке не один год и хорошо себе все представляю. Я считаю, что если этот фильм увидит нынешнее поколение, то он обязательно оставит след в душе каждого».
Фильм выходит в российский прокат 27 июня.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба, Светлана Наконечная / Passion.ru
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