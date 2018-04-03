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Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты артистов прямо на сцене

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Мария Аронова и Михаил Полицеймако в спектакле «Маленькие комедии»
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46-летняя актриса Мария Аронова едва не сорвала спектакль в Сургуте, устроив забастовку.

Народная артистка России Мария Аронова вместе с актерами спектакля «Маленькие комедии» Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым устроила забастовку в сургутском театре перед началом выступления из-за того, что труппе не заплатили аванс.

Впрочем, недоразумение быстро разрешилось: пока актриса возмущалась прямо на сцене перед зрителями, директор театра передал ей, что деньги все же нашлись. В итоге начало спектакля задержалось на полчаса.

Позже Михаил Полицеймако пояснил в интервью Пятому каналу, что претензии актеров были связаны с «московской стороной организаторов», а не с театром в Сургуте. «Напоминает 90-е, когда подобное происходило постоянно», — заявил Михаил.

Фото: Global Look Press, Instagram

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