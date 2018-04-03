Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты артистов прямо на сцене

Впрочем, недоразумение быстро разрешилось: пока актриса возмущалась прямо на сцене перед зрителями, директор театра передал ей, что деньги все же нашлись. В итоге начало спектакля задержалось на полчаса.

Позже Михаил Полицеймако пояснил в интервью Пятому каналу, что претензии актеров были связаны с «московской стороной организаторов», а не с театром в Сургуте. «Напоминает 90-е, когда подобное происходило постоянно», — заявил Михаил.

Фото: Global Look Press, Instagram