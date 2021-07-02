Мария Аронова рассказала о любви к мужу, рукоприкладстве и причинах развода
Мария Аронова признается, что одна, без надежного мужчины рядом, не смогла бы вырастить сына достойным человеком. «В детстве он был сорванец. Вы бы даже подумать не успели о канадской границе, — поделилась она в интервью изданию «Собеседник». — Но благодаря Жене Влад вырос надежным мужиком. Знаете, как на тренингах, когда ты падаешь, а тебя ловят. У меня даже нет мысли, что меня не поймают».
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Фото: Kinopoisk.ru
На вопрос, что для Марии главное в жизни, она ответила четко и лаконично.
«Очень важно, чтобы рядом со мной был любящий и любимый мужчина. Мой муж Женя такой. У нас общий интерес — дети. Это очень важно. И с возрастом я все больше люблю его. Это уже чем-то похоже на чувство, которое испытываешь к детям. Мы уже так давно вместе, он настолько родной, что даже при ссорах я уверена, что меня принимают и любят такой, какая я есть. И я знаю, что меня не предадут».
Мария Аронова также озвучила поступки, которые для нее станут стопроцентной причиной развода. Она уверена, что нельзя прощать рукоприкладство. «Даже пощечина со стороны мужчины — это однозначно развод. Это никогда нельзя простить или оправдать. Ниже падать просто некуда. Даже с изменой можно разобраться, хоть это и сложно».
Фото и видео: Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, кадры фильмов, Starface, Россия 1
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