Мария Аронова рассказала о любви к мужу, рукоприкладстве и причинах развода

«Очень важно, чтобы рядом со мной был любящий и любимый мужчина. Мой муж Женя такой. У нас общий интерес — дети. Это очень важно. И с возрастом я все больше люблю его. Это уже чем-то похоже на чувство, которое испытываешь к детям. Мы уже так давно вместе, он настолько родной, что даже при ссорах я уверена, что меня принимают и любят такой, какая я есть. И я знаю, что меня не предадут».

Мария Аронова также озвучила поступки, которые для нее станут стопроцентной причиной развода. Она уверена, что нельзя прощать рукоприкладство. «Даже пощечина со стороны мужчины — это однозначно развод. Это никогда нельзя простить или оправдать. Ниже падать просто некуда. Даже с изменой можно разобраться, хоть это и сложно».