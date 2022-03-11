Мария Аронова отмечает юбилей: как сложилась судьба талантливой актрисы

Мария Аронова откровенно признается, что для полного счастья ей не хватает лишь одного — мамы рядом, которая ушла из жизни 27 лет назад. В юности она была главным человеком в жизни актрисы.

«Мама — необыкновенно образованная, обладающая немыслимой мудростью, умом, интуицией, духовной силой… Мы с братом часто разговариваем на эту тему и понимаем: у нас с ним правильные ценности, здоровые понятия, точные ориентиры, приоритеты. Но каким образом это вкладывалось в нас? Загадка! Мы с Сашей живем большой надеждой, что хотя бы процентов десять мы передадим своим детям то, что наша мама в нас вложила», — рассказывает артистка.

К слову, отец Марии жив и здоров. Недавно ему исполнилось 80 лет. Аронова постоянно на связи с родителем и старается часто его навещать. По его словам, дочка слишком балует отца подарками и вниманием.