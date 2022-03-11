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Мария Аронова отмечает юбилей: как сложилась судьба талантливой актрисы

Народная артистка России 11 марта отмечает 50-летие. В честь праздника Мария вспомнила, как начинались ее отношения со вторым мужем, как много в ее жизни значит семья, а также призналась, счастлива ли она сейчас.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Аронова

Фото: instagram/ aronova_masha

Мария Аронова откровенно признается, что для полного счастья ей не хватает лишь одного — мамы рядом, которая ушла из жизни 27 лет назад. В юности она была главным человеком в жизни актрисы.

«Мама — необыкновенно образованная, обладающая немыслимой мудростью, умом, интуицией, духовной силой… Мы с братом часто разговариваем на эту тему и понимаем: у нас с ним правильные ценности, здоровые понятия, точные ориентиры, приоритеты. Но каким образом это вкладывалось в нас? Загадка! Мы с Сашей живем большой надеждой, что хотя бы процентов десять мы передадим своим детям то, что наша мама в нас вложила», — рассказывает артистка.

К слову, отец Марии жив и здоров. Недавно ему исполнилось 80 лет. Аронова постоянно на связи с родителем и старается часто его навещать. По его словам, дочка слишком балует отца подарками и вниманием.

На данный момент Мария Аронова счастлива в браке со вторым мужем Евгением Фоминым, вместе с которым она растит общую дочь Серафиму. Удивительно то, что поженились Мария и Евгений всего пять лет назад, а до этого 20 лет жили в гражданском браке.

«Я долго не могла представить Евгения рядом с собой, мы принципиально разные, — вспоминает Аронова. — Не было безумного романа, потери памяти и головы, как это со мной обычно случалось. Но теперь жизни без него я не представляю», — говорит актриса о супруге.

У Марии есть взрослый сын Владислав от первого брака. Воспитывал его уже Евгений, который принял мальчика как родного. Аронова признается, что невероятно горда своим наследником. Владислав, как и мать, звезда театра Вахтангова.

Анализируя свою жизнь, Мария честно говорит, что довольна прожитыми годами. Еще в начале своего пути она поставила перед собой три цели: обеспечить себя и детей нормальным жильем, сыграть хорошую роль, которую бы отметили, и получить звание народной артистки. «И вот как в сказке все три мои желания сбылись. В кино ко мне пришла роль Галины Брежневой в «Охотниках за бриллиантами», за которую меня все очень хвалили. И я — народная артистка», — приводит слова Ароновой Teleprogramma.pro.

Фото и видео: instagram

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