Марину Александрову с алой помадой и черными волосами сравнили с Наташей Королевой

37-летняя Марина Александрова показала поклонникам снимок, на котором она запечатлена с черными волосами (от природы актриса шатенка) и алой помадой.

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду, — подписала Марина фотографию цитатой Одри Хепберн. — И на самоизоляции тоже».

Некоторые из подписчиков отметили в комментариях, что Марина сама на себя не похожа.