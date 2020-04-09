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Марину Александрову с алой помадой и черными волосами сравнили с Наташей Королевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Александрова

Фото: Instagram

Подписчики отметили, что их любимая актриса хороша и без яркого макияжа.
Марина с мамой

37-летняя Марина Александрова показала поклонникам снимок, на котором она запечатлена с черными волосами (от природы актриса шатенка) и алой помадой.

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду, — подписала Марина фотографию цитатой Одри Хепберн. — И на самоизоляции тоже».

Некоторые из подписчиков отметили в комментариях, что Марина сама на себя не похожа.

«Вы и без макияжа красавица», «Очень похожи на Наташу Королеву», «Одна из немногих красавиц актрис», «Просто огонь», «Красота! Фото достойно обложки журнала!», — написали Марине в комментариях.

Марина часто показывает подписчикам в Instagram фотографии в образах разных своих героинь. Не стесняется актриса показывать себя и в натуральной красоте — без макияжа. И поклонники Александровой каждый раз одаривают ее сотнями комплиментов.

Фото и видео: Instagram

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