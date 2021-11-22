Марина Зудина появилась с повзрослевшей красавицей-дочьерью на премии журнала Glamour
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
56-летняя Марина Зудина вместе со своей дочкой Машей 22 ноября посетила премию Glamour — Женщина года, которая проходила в Москве, в театре «Геликон-опера».
Для своего образа актриса выбрала яркие цвета. Полупрозрачная узорчатая блузка желтого цвета и голубая объемная юбка в пол, украшенная стразами на поясе идеально сочетаются между собой и привлекают внимание к их обладательнице. Наряд ее дочери сыграл на контрасте с образом мамы — Маша предпочла темные оттенки. Девочка выбрала черное атласное платье, с V-образным вырезом, сверху которого ее плечи прикрывает прозрачная накидка того же цвета. Разбавить черный образ Маша решила массивной брошью алого оттенка в форме цветка.
Недавно Мария Табакова заявила, что не собирается идти по стопам звездных родителей и старшего брата Павла. В жизненные планы Марии входит развитие в фэшн-индустрии. Девочка планирует поступать в университет и обучаться в этом направлении. Однако не смотря на это, дочь Олега Табакова не отрицает, что могла бы сняться в кино, если ей предложат роль. Девочка уже вполне уверенно держится в кадре и позирует перед фотокамерами репортеров.
Фото: Instagram, Пресс служба