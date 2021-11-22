Марина Зудина появилась с повзрослевшей красавицей-дочьерью на премии журнала Glamour

Недавно Мария Табакова заявила, что не собирается идти по стопам звездных родителей и старшего брата Павла. В жизненные планы Марии входит развитие в фэшн-индустрии. Девочка планирует поступать в университет и обучаться в этом направлении. Однако не смотря на это, дочь Олега Табакова не отрицает, что могла бы сняться в кино, если ей предложат роль. Девочка уже вполне уверенно держится в кадре и позирует перед фотокамерами репортеров.