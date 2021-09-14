Доходы Зудиной больше не секрет: сколько получает актриса за роли в спектаклях МХТ

Как сообщает KP.ru, уже 10 октября актрису ждет премьера в Театре Наций, но до этого за последние 7 лет с Зудиной заключили два десятка контрактов на 38 миллионов рублей. Это правда, что без покровительства супруга заработки Марины несколько упали (при его жизни суммы договоров доходили до 4,5 млн рублей), но остались по-прежнему приличными.

С начала 2021 года с актрисой заключили два контракта. За участие в трех спектаклях МХТ с марта по июнь вдове Табакова заплатили 834 тысячи рублей, а за сентябрь-октябрь заплатят 403 тысячи рублей. Таким образом, средний доход Марины Зудиной в театре — около 200 тысяч в месяц. За каждый выход на сцену артистка, судя по документам Госзакупок, зарабатывает стандартную сумму — 54 тысячи рублей. А ее репетиции стоят в два раза дешевле — по 27 тысяч рублей.