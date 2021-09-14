passion.ru
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Доходы Зудиной больше не секрет: сколько получает актриса за роли в спектаклях МХТ

Популярная артистка снова в театральном строю — ее пригласили на знаковую роль в новый спектакль Театра Наций «На всякого мудреца довольно простоты». Правда, какую именно роль сыграет Зудина, пока не раскрывают, сохраняя интригу. Кроме этого, любимой супруге мэтра Олега Павловича Табакова на судьбу жаловаться не приходится, стали известны и заработки актрисы за последние годы жизни без мужа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Зудина скоро выйдет на сцену Театра Наций

Фото: Личный Instagram @marinazudina_official

Вдова советского и российского актера и режиссера театра и кино Олега Табакова, вопреки ожиданиям недоброжелателей, смогла без поддержки влиятельного мужа достойно зарабатывать на жизнь актерской игрой. Помимо участия звезды в кинопроектах, таких как «Содержанки», приличный доход за последние годы принес Марине и театр.

Как сообщает KP.ru, уже 10 октября актрису ждет премьера в Театре Наций, но до этого за последние 7 лет с Зудиной заключили два десятка контрактов на 38 миллионов рублей. Это правда, что без покровительства супруга заработки Марины несколько упали (при его жизни суммы договоров доходили до 4,5 млн рублей), но остались по-прежнему приличными.

С начала 2021 года с актрисой заключили два контракта. За участие в трех спектаклях МХТ с марта по июнь вдове Табакова заплатили 834 тысячи рублей, а за сентябрь-октябрь заплатят 403 тысячи рублей. Таким образом, средний доход Марины Зудиной в театре — около 200 тысяч в месяц. За каждый выход на сцену артистка, судя по документам Госзакупок, зарабатывает стандартную сумму — 54 тысячи рублей. А ее репетиции стоят в два раза дешевле — по 27 тысяч рублей.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram