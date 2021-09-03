passion.ru

В честь дня рождения Зудина показала себя ребенком: «Жаль, нельзя быть юной вечно»

56-летняя актриса решила в такой важный день показать, каким чудным она была ребенком больше полувека назад. Под трогательной публикацией, которая способна растопить сердце любого, Марина призналась, что несмотря на сожаление о том, что невозможно вечно оставаться юной, звезда уже достигла того возраста, когда «это перестает иметь значение».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Марина Зудина показала себя в детстве

Фото: Личный Instagram @marinazudina_official

В детстве Марина звезд с неба не хватала. Несмотря на то, что очень страстно хотела блистать в главных ролях, это только оставалось в ее мечтах: «В детском саду мечтала играть на празднике Снегурочку, а мне давали роль Мухомора. Подскоки под музыку не получались, стихи читала не так громко, как требовалось», — делилась она в интервью изданию «7Дней».

Но судьба все расставила по местам: поступив в ГИТИС, уже в 18 лет девушка встретила главную любовь в жизни. Любимый супруг Марины, легендарный Олег Павлович Табаков, с которым они прожили 23 года, ушел из жизни три года назад. Зудина продолжает сохранять и приумножать память о нем и его благих делах.

Теплыми словами Марину поздравили многие коллеги по цеху, но самыми долгожданными поздравлениями, как для любой мамы, стали слова детей, Павла и Марии. Но сын и дочь не любят публично делиться чувствами и эмоциями, поэтому сказали все в личном разговоре.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram