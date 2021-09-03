В честь дня рождения Зудина показала себя ребенком: «Жаль, нельзя быть юной вечно»

Но судьба все расставила по местам: поступив в ГИТИС, уже в 18 лет девушка встретила главную любовь в жизни. Любимый супруг Марины, легендарный Олег Павлович Табаков, с которым они прожили 23 года, ушел из жизни три года назад. Зудина продолжает сохранять и приумножать память о нем и его благих делах.

Теплыми словами Марину поздравили многие коллеги по цеху, но самыми долгожданными поздравлениями, как для любой мамы, стали слова детей, Павла и Марии. Но сын и дочь не любят публично делиться чувствами и эмоциями, поэтому сказали все в личном разговоре.