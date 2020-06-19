Марина Зудина в облегающих джинсах впечатлила фанатов спортивным образом: «Эталон женственности и красоты»
Фото: Starface
54-летняя Марина Зудина опубликовала в социальной сети фото, которое ей особенно дорого. Она призналась, что снимок напоминает ей о времени, когда ее жизнь была другой. В комментариях подписчики отметили, что Марина за эти годы нисколько не изменилась.
Для фотосессии актриса выбрала комфортным молодежный стиль: облегающие джинсы и стильную толстовку.
«Это фото сделано лет 7 назад для фойе Театра Табакова! Я не знаю, сколько оно еще провисит в театре. И не из- за того, что его надо обновить, как фото на паспорте... Просто время и люди очень быстро меняются и никогда не знаешь, что будет завтра... Поэтому хочу сохранить кадры той съемки на своей странице, как память о ТОМ театре, который я безмерно любила, как и его руководителя... Не воспринимайте это, как мой разрыв с театром... Просто жизнь непредсказуема... Но это и интересно... Фото Алексея Булгакова», — сделала ностальгическую публикацию вдова Олега Табакова.
«Марина, вы красотка!!!», «Прекрасное время,замечательные фотографии», «Эталон женственности и красоты», «Девочка-задира! Ключевое слово — девочка! Отличная фотография!», «Красавица», «Неповторимая», «Какая милая и сексуальная девушка», — получила Марина Зудина заслуженные комплименты.
Марина Зудина и Олег Табаков были женаты 23 года, а их роман начался за 10 лет до свадьбы. Марина училась под руководством своего будущего супруга, а после вошла в труппу его театра.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface, кадры фильмов
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