Марина Зудина в изумрудном жакете, Павел Табаков в «рваной» кофте и другие на кинопоказе

«Со мной бывает так: я влюбляюсь в какие-то идеи, которые приходят в голову, и они меня ведут. Шаламов — это была какая-то вспышка! Раньше я мало знал о нем. Я купил его семитомное собрание сочинений; прочитал все "Колымские рассказы", все письма. Многие писатели субъективно не очень понимали, что делают, а он это прекрасно понимал, и был сам себе критиком. И еще я читал его автобиографическую прозу, о его отношениях с отцом, и заметил некую схожесть в его отношениях с отцом с отношениями с отцом Франца Кафки. В обоих случаях отец не понимает сына и не видит смысла в его занятиях творчеством. И в один нежданный момент я вдруг понял, что рассказы Шаламова — это не проза, а белый стих какой-то, и что реальность, которую он описывает, не совсем реальность. А внутренние миры, некий сон, туманные видения. И это меня привлекло. В этом я больше правды увидел и больше ужаса. И я проникся миром Шаламова. Хотелось пойти в этом же направлении в фильме. Это не бытовая история, а некий сон, в который должен погрузиться зритель», — отметил режиссер.

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