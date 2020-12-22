Марина Зудина в изумрудном жакете, Павел Табаков в «рваной» кофте и другие на кинопоказе
Фото: Пресс-служба
Фильм зрителям представили художественный руководитель картины Алексей Учитель, режиссер и автор сценария Дмитрий Рудаков. Показ посетили Марина Зудина, Павел Табаков, Александр Рязанцев, Мириам Сехон, Валерий Жуков и многие другие.
Марина Зудина позировала фотографам в бархатном жакете изумрудного оттенка, а ее сын Павел Табаков нарядился для мероприятия в необычный стильный свитер.
Фото: Пресс-служба
По сюжету прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово. Мировая премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы дебютных фильмов на кинофестивале PÖFF.
«Со мной бывает так: я влюбляюсь в какие-то идеи, которые приходят в голову, и они меня ведут. Шаламов — это была какая-то вспышка! Раньше я мало знал о нем. Я купил его семитомное собрание сочинений; прочитал все "Колымские рассказы", все письма. Многие писатели субъективно не очень понимали, что делают, а он это прекрасно понимал, и был сам себе критиком. И еще я читал его автобиографическую прозу, о его отношениях с отцом, и заметил некую схожесть в его отношениях с отцом с отношениями с отцом Франца Кафки. В обоих случаях отец не понимает сына и не видит смысла в его занятиях творчеством. И в один нежданный момент я вдруг понял, что рассказы Шаламова — это не проза, а белый стих какой-то, и что реальность, которую он описывает, не совсем реальность. А внутренние миры, некий сон, туманные видения. И это меня привлекло. В этом я больше правды увидел и больше ужаса. И я проникся миром Шаламова. Хотелось пойти в этом же направлении в фильме. Это не бытовая история, а некий сон, в который должен погрузиться зритель», — отметил режиссер.
Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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