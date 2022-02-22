Марина Зудина рассказала, приходилось ли ей идти на жертвы в браке с Олегом Табаковым

Марина Зудина и Олег Табаков прожили вместе много счастливых лет (пара состояла в официальном браке почти четверть века) и были прекрасным примером крепкой супружеской пары. Актриса признается: это была безусловная любовь, в которой не было места лжи, недосказанности и притворству.

В новом интервью журналу «Домашний очаг» Марина призналась, что никогда ничем не жертвовала в любви и всегда жила и поступала так, как велит ей сердце. «Иногда я спрашиваю: что было бы, если бы я, уже в отношениях с Олегом Павловичем, кого-то сильнее полюбила и захотела как мужчину? <…> Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил», – отметила Зудина в интервью.