Марина Зудина рассказала, приходилось ли ей идти на жертвы в браке с Олегом Табаковым
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Фото: Global Look Press
Марина Зудина и Олег Табаков прожили вместе много счастливых лет (пара состояла в официальном браке почти четверть века) и были прекрасным примером крепкой супружеской пары. Актриса признается: это была безусловная любовь, в которой не было места лжи, недосказанности и притворству.
В новом интервью журналу «Домашний очаг» Марина призналась, что никогда ничем не жертвовала в любви и всегда жила и поступала так, как велит ей сердце. «Иногда я спрашиваю: что было бы, если бы я, уже в отношениях с Олегом Павловичем, кого-то сильнее полюбила и захотела как мужчину? <…> Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил», – отметила Зудина в интервью.
Актриса чувствует себя счастливой женщиной, которая никогда не изменяла себе в первую очередь. Марина Зудина также призналась, что очень ценит любовь с Олегом Табаковым не только за физическую, но и в особенности за эмоциональную связь. Они любили друг друга осознанно, поэтому речи о жертвенности даже и идти не может. «Мы ведь были вместе не потому, что нас что-то связывало и держало, мы осознанно и по любви сделали этот выбор», — призналась актриса.
Фото и видел: Global look press, Passion.ru