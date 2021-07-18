Марина Зудина призналась в «созависимых отношениях» с Олегом Табаковым

Актриса Марина Зудина потеряла мужа знаменитого режиссера Олега Табакова в 2018 году. Мужчина ушел из жизни в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Звезда сериала «Содержанки» до сих пор ищет в себе силы идти дальше, хотя привязанность к супругу у нее была очень сильная.

«Тридцать пять лет рядом был мужчина, с которым мы были единым целым, одной планетой. Психологи назвали бы наши отношения созависимостью. Может быть... Но это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная», — рассказала Зудина изданию «7Дней».