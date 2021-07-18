Марина Зудина призналась в «созависимых отношениях» с Олегом Табаковым
Актриса Марина Зудина потеряла мужа знаменитого режиссера Олега Табакова в 2018 году. Мужчина ушел из жизни в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Звезда сериала «Содержанки» до сих пор ищет в себе силы идти дальше, хотя привязанность к супругу у нее была очень сильная.
«Тридцать пять лет рядом был мужчина, с которым мы были единым целым, одной планетой. Психологи назвали бы наши отношения созависимостью. Может быть... Но это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная», — рассказала Зудина изданию «7Дней».
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Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Их отношения были похожи на сказку: полная гармония и взаимопонимание, отсутствие конфликтов и поддержка друг друга во всем.
Только продолжительная серьезная болезнь Табакова испортила идиллию в звездной семье. За пять лет до смерти художественный руководитель МХАТ заболел раком. «Когда любимый человек много лет болеет, а ты не можешь изменить ситуацию. Теперь я проживаю третью жизнь. Первая была до Олега Павловича, вторая — с ним рядом, нынешняя, третья, — после Олега Павловича. Это горько осознавать, но необходимо, чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты», — добавила актриса.
Олег Табаков и Марина Зудина поженились в 1994 году. У пары двое детей: 25-летний Павел, который уже стал актером, и 15-летняя Мария.
Фото и видео: Global Look Press
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