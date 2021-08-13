Марина Зудина показала подросшую дочь, которая «сделала папу счастливее и продлила ему жизнь»
Согласно воспоминаниям Марины Зудиной, Олег Павлович очень волновался на предмет появления дочери. Но на этом твердо настояла сама актриса: «Рождение второго ребенка — полностью моя инициатива. Это я его переубедила, что не поздно. У него были сомнения, все же возраст... Олега Павловича волновал один вопрос: насколько долго он сможет пробыть рядом с дочерью? Но все эти колебания были такого рода: "раз ты приняла решение, то и хорошо!". Безусловно, Маша сделала его счастливее и однозначно продлила ему жизнь», — передает слова актрисы издание StarHit.
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Фото: Личный аккаунт @marinazudina_official
Папа и дочь были близки настолько, что когда в возрасте 82 лет Олега Табакова не стало, обеспокоенная Марина поспешила домой, не зная, как сообщить новость девочке. Но к тому времени она уже сама все знала: «Представьте себе, моя двенадцатилетняя дочь сказала няне ни в коем случае не сообщать мне, что она уже все знает и плакала... Пожалела... Когда я вернулась домой и увидела ее заплаканное лицо, услышала в ответ: "Просто ударилась...". Конечно, я все поняла», — вспоминает Зудина.
Как признается Марина, сегодня и Маша, и старший сын Павел — ее огромная опора и поддержка. Поэтому так важно уметь замечать этапы взросления детей. Под новой публикацией, которая так понравилась поклонникам актрисы, она подписала: «В том же месте, но в разные годы! Разница уже заметна». Учитывая то, какая большая ответственность — быть наследником большого человека, оставившего такой след в культуре, дети справляются с задачей отлично: «Они оба цельные и внутренне сильные», — отмечала ранее мама.
Поздний и любимый ребенок Маша Табакова получила имя в честь своей бабушки, врача и героини фронта. В семье Табаковых рассказывали, что малышка появилась на свет после совета ведуньи, которая наказала уже отчаявшимся супругам заказать у художника парный портрет и повесить его в спальне. Вскоре после этого Марина Зудина забеременела.