Марина Зудина показала подросшую дочь, которая «сделала папу счастливее и продлила ему жизнь»

Как признается Марина, сегодня и Маша, и старший сын Павел — ее огромная опора и поддержка. Поэтому так важно уметь замечать этапы взросления детей. Под новой публикацией, которая так понравилась поклонникам актрисы, она подписала: «В том же месте, но в разные годы! Разница уже заметна». Учитывая то, какая большая ответственность — быть наследником большого человека, оставившего такой след в культуре, дети справляются с задачей отлично: «Они оба цельные и внутренне сильные», — отмечала ранее мама.

Поздний и любимый ребенок Маша Табакова получила имя в честь своей бабушки, врача и героини фронта. В семье Табаковых рассказывали, что малышка появилась на свет после совета ведуньи, которая наказала уже отчаявшимся супругам заказать у художника парный портрет и повесить его в спальне. Вскоре после этого Марина Зудина забеременела.