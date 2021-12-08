Марина Зудина откровенно призналась, что не хочет воспитывать маленькую внучку
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Фото: Pavel Kashaev/ Global look press
Марина Зудина и Олег Табаков вырастили двоих детей Павла и Марию. И в 2020 году Павел Табаков сделал свою знаменитую мать бабушкой.
В новом интервью актриса призналась, что ей совсем не нравится слово «бабушка», и объяснила почему.
«Я хочу, чтобы внучка называла меня Мариной, тем более что ее папа так делает с детских лет — зовет меня не "мама", а по имени. Если Миа будет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьезные вещи говорить, воспитывать…» — рассказала актриса в беседе с изданием wday.ru.
Мария Табакова добавила, что если ее маму станут звать бабушкой, то придется соответствовать этому статусу, а у Марины Зудиной особые взгляды на внутрисемейные отношения. Актриса призналась, что не собирается рутинно воспитывать малышку.
«Мне хочется ходить с ней по кафе, брать ее на вечеринки... С рутиной пусть родители справляются. Я же хочу у нее ассоциироваться с большим драйвом. Чтобы от слова "бабушка" у нее самой настроение не падало. Пироги я не пеку, то есть тем, чем бабушки, не занимаюсь, поэтому лучше мы с Машкой будем с ней весело и творчески проводить время», — откровенничала артистка.
Напомним, что внучку Марины Зудиной родила молодая актриса Софья Синицына. Но она рассталась с Павлом Табаковым вскоре после начала романа. Долгое время звездное семейство держало в тайне появление малышки на свет.
Фото и видео: Instagram, Pavel Kashaev/ Global Look press, Starface