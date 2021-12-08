Марина Зудина откровенно призналась, что не хочет воспитывать маленькую внучку

Марина Зудина и Олег Табаков вырастили двоих детей Павла и Марию. И в 2020 году Павел Табаков сделал свою знаменитую мать бабушкой.

В новом интервью актриса призналась, что ей совсем не нравится слово «бабушка», и объяснила почему.