Марина Зудина очаровала поклонников образом с шикарным декольте: «Королева!»

Марина Зудина покорила своих поклонников, опубликовав роскошное фото в черном боди с шикарным декольте и призрачной юбке. Стильный образ во всей красе демонстрирует идеальную фигуру и пышные формы актрисы. На фотографии Марина наносит макияж.

««Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе» Коко Шанель Возможно, это верно для некоторых, но мне иногда кажется , что не красятся и не следят за собой при заниженной самооценке или когда нет тонуса, настроения, повода... Сейчас модно считать, что все надо делать для себя) любить себя, заниматься спортом, покупать красивые вещи, баловать себя...! И все для себя! Да, в этом есть здравый смысл, но все- таки, женщина гораздо счастливее, когда она делает это не только для себя, потому что кто- то умный так советует, а когда есть эмоции и желания) Хороших выходных) Эмоций , желаний! Хорошего настроения! Красим губы и повышаем самооценку)», — пишет Зудина.