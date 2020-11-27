Марина Зудина очаровала поклонников образом с шикарным декольте: «Королева!»
Фото: www.instagram.com/marinazudina_official/
Марина Зудина покорила своих поклонников, опубликовав роскошное фото в черном боди с шикарным декольте и призрачной юбке. Стильный образ во всей красе демонстрирует идеальную фигуру и пышные формы актрисы. На фотографии Марина наносит макияж.
««Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе» Коко Шанель Возможно, это верно для некоторых, но мне иногда кажется , что не красятся и не следят за собой при заниженной самооценке или когда нет тонуса, настроения, повода... Сейчас модно считать, что все надо делать для себя) любить себя, заниматься спортом, покупать красивые вещи, баловать себя...! И все для себя! Да, в этом есть здравый смысл, но все- таки, женщина гораздо счастливее, когда она делает это не только для себя, потому что кто- то умный так советует, а когда есть эмоции и желания) Хороших выходных) Эмоций , желаний! Хорошего настроения! Красим губы и повышаем самооценку)», — пишет Зудина.
Подписчики восхитились образом Марины и высказали свое мнение о необходимости макияжа:
«Считаю, что женщина должна оставаться женщиной всегда. Это ведь волшебный ритуал - преображение! Не ухоженный мужчина, кстати, мне так же неприятен. А уж женщины - тем более», «Вы прям во все тяжкие пустились», «Марин, очень классное фото», «Марина, вы такая сексуальная красотка!».
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной
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