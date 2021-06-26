Марина Зудина об Олеге Табакове: «Я была по уши влюблена и была готова на все»
За выслугу лет, Марина Зудина уже давно может получать пенсию, о чем ей долго не хотели говорить в театре: «Оказывается, они долго не хотели мне звонить и неловко было сказать, что мне можно пенсию оформить». Марину также заверили, что для получения пенсии ей подготовят все документы, на что она решила уточнить: «Я, конечно, это сделаю, но потом мне не скажут, что вот ты оформила пенсию, значит, сама захотела уйти?». Опасения актрисы опровергли.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Марина Зудина, также поделилась воспоминаниями о сильных чувствах, возникших к Олегу Табакову. На тот момент, ему было 48, а ей — всего 18 лет: «Я была совершеннолетняя. Никто меня ни к чему не склонял. Я была по уши влюблена и была готова на все. Многие мечтали об этом. И никого бы уговаривать не пришлось», — вспомнила она в интервью.
Об Олеге Павловиче во время интервью говорили много. Марина рассказала, каким хорошим он был хозяйственником и как гордился тем, насколько ладно были организованы дела, что это позволяло ему достойно оплачивать труд актеров и выплачивать финансовые пособия на их детей.
В планы Марины Зудиной, помимо собственной актерской карьеры, входит сохранение памяти Олега Павловича: издать архивы, поддерживать работу фонда и, по возможности, помогать в многочисленных проектах, которые были запущены великим актером и режиссером при жизни.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look, Ekaterina Tsvetkova
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