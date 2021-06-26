Марина Зудина об Олеге Табакове: «Я была по уши влюблена и была готова на все»

Об Олеге Павловиче во время интервью говорили много. Марина рассказала, каким хорошим он был хозяйственником и как гордился тем, насколько ладно были организованы дела, что это позволяло ему достойно оплачивать труд актеров и выплачивать финансовые пособия на их детей.

В планы Марины Зудиной, помимо собственной актерской карьеры, входит сохранение памяти Олега Павловича: издать архивы, поддерживать работу фонда и, по возможности, помогать в многочисленных проектах, которые были запущены великим актером и режиссером при жизни.