Марина Неелова вспомнила, как оконфузилась с юбкой на экзамене в театральный вуз

В это сложно поверить, но актриса, без которой сложно себе представить советский и российский кинематограф и театр, в юности не была уверена в себе. Вот что вспоминала Марина Неелова в середине нулевых: «Никогда не забуду свою обреченность, когда на втором туре поступления в ЛГИТМиК предстала перед жюри в купальнике. Передо мной показывались высокие красавицы, а я - метр с кепкой и с тремя волосинами на голове. С полным отсутствием фигуры…». Неелова, которая 8 января отметит 75-летний юбилей, почти не снимается в кино. Последний на сегодня фильм с участием актрисы, «Карп отмороженный», вышел четыре года назад.