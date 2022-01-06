Марина Неелова вспомнила, как оконфузилась с юбкой на экзамене в театральный вуз
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актриса Марина Неелова в последнее время принимала участие в телешоу «Синяя птица», выходящем на канале «Россия 1». В финальном выпуске шоу актриса поделилась конфузной историей, которая произошла с ней в период учебы в театральном институте.
Неелова призналась, что на госэкзамене буквально упала со сцены - причем так, что задралась юбка. «…Штанишки наружу, парик на боку. Я валялась между первым залом и сценой. А про себя думала: «А что уже может быть хуже, чем кубарем скатиться со сцены?», - рассказала она. И добавила, пишет «Экспресс-газета», что смогла взять себя в руки и переломить ситуацию- встала, привела себя в порядок и продолжала играть. По словам Нееловой, стресс позволил ей отлично выступить: «Так легко, как в тот раз, я больше никогда в своей жизни не играла».
В это сложно поверить, но актриса, без которой сложно себе представить советский и российский кинематограф и театр, в юности не была уверена в себе. Вот что вспоминала Марина Неелова в середине нулевых: «Никогда не забуду свою обреченность, когда на втором туре поступления в ЛГИТМиК предстала перед жюри в купальнике. Передо мной показывались высокие красавицы, а я - метр с кепкой и с тремя волосинами на голове. С полным отсутствием фигуры…». Неелова, которая 8 января отметит 75-летний юбилей, почти не снимается в кино. Последний на сегодня фильм с участием актрисы, «Карп отмороженный», вышел четыре года назад.
Фото: Global Look Press