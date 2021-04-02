Марина Кравец рассказала о трудных родах и показала свою дочь

Марина Кравец впервые показала свою годовалую дочь Веронику от супруга Аркадия Водахова. Малышка родилась год назад, а теперь появилась в юмористическом видео своей мамы, посвященном ее участию в шоу «Маска».

Марина Кравец признается, что мечтает не менее чем о двух детях, хотя рождение первенца далось ей непросто.

В первую очередь это связано с тем, что роды пришлись как раз на самый разгар пандемии коронавируса и объявленный режим самоизоляции.

Роды оказались трудными, однако Кравец перенесла их с достоинством.

«Мы застали пик ситуации. И быстренько вышли из дома… Лишь бы дома не сидеть — я пошла рожать! Кстати, Харлаш, спасибо тебе за все матерные слова, что я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах».

Со своим возлюбленным, Аркадием Водаховым, Марина уже много лет — вместе они с 2013 года.

Пара сначала вместе училась в университете на филологическом факультете, а затем тоже вместе играли в КВН — именно благодаря шоу Кравец и обрела нынешнюю популярность.