Марина Кравец нежно поздравила мужа с днем рождения: «Мой человек»
Фото: Instagram Марины Кравец
35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Однако в день рождения своего мужа, Аркадия Водахова, актриса и телеведущая поделилась в блоге редким совместным фото с именинником. «Моя любовь, моя опора! Ты старше меня всего-то на 2 дня, но, судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность - по ощущениям минимум на неделю! :) Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки!🤗 С днём рождения, Мой Человек!» — поздравила супруга Марина.
Напомним, в начале апреля 2020 года Марина Кравец и Аркадий Водахов стали родителями — на свет появилась их дочь Вероника. Единственная женщина-резидент Comedy Club поделилась подробностями родов в специальном «карантинном» выпуске юмористического шоу. «Как ты смогла родить до того, как в больницах перестали принимать (рожениц – прим.ред.)?» — спросил у коллеги Павел Воля. «Мы застали пик ситуации и быстренько вышли из дома, лишь бы дома не сидеть, и я пошла рожать», — смеется Марина. А Гарика Харламова молодая мама в лучших традициях Comedy Club поблагодарила за весь набор обсценной лексики, которую она узнала от него: «Эти слова мне очень помогли в родах». Отцы со стажем попросили Марину дать советы молодым мамам. «Я совсем-совсем молодая мама, чтобы давать советы. Не бойтесь этого периода, рожайте с удовольствием. Раз так получилось, значит, так надо. Главное, чтобы все были здоровы, счастливы и росли в любви», — сказала Кравец.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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