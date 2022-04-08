Марина Хлебникова впервые после страшного пожара появилась на телевидении

Марина Хлебникова впервые стала гостьей телепередачи после пожара. Напомним, что в ноябре прошлого года артистка пострадала из-за несчастного случая. Хлебникова уснула с горящей сигаретой в руках, устав после длительных гастролей. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Певицу выписали 11 января после перенесенных нескольких операций. Наконец все это позади.

Совсем недавно певица появилась на съемках программы «Привет, Андрей!». Там она выступила со своим хитом под названием «Дожди». Марина не постеснялась ответить на вопросы о своем самочувствии.

«У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди», — поделилась звезда с Андреем Малаховым.

Присутствующие в студии поддержали артистку. Безусловно, поклонники рады тому, что их любимая исполнительница продолжит творить.