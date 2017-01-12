Марина и Олег Газмановы, Наташа Королева, Валерия и другие звезды посетили премию Royal People Awards 2017
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Российские звезды прикоснулись к прекрасному в «Центре искусств. Москва».
Минувшим вечером, 30 ноября, в «Центре искусств. Москва» состоялась уже 7-я по счету торжественная церемония вручения наград за профессиональные достижения по итогам года Royal People Awards. Ее организатором является Аннэтэс Розенберг-Рудман — издатель интеллектуального журнала «n-Style».
На закрытом приеме в пространстве храма Христа Спасителя были замечены Марина и Олег Газмановы, Наташа Королева, Валерия и Иосиф Пригожин, Иосиф и Нелли Кобзон, Алла Вербер, Аннэтэс Розенберг-Рудман и другие заметные личности.
Заветные статуэтки были вручены в 20 номинациях. В том числе:
Совместив полезное с приятным, звезды воспользовались возможностью по-настоящему прочувствовать подлинное искусство. В Центре представлено лучшее из российских собраний: подлинные полотна Васнецова и Нестерова, Шишкина и Левитана, Репина и Айвазовского, Брюллова, Петрова-Водкина и многих других.
Ведущими вечера стали российская модель, победительница всероссийского национального конкурса красоты «Мисс Россия 2002» и международного конкурса красоты «Мисс Европа 2002» Светлана Королева и российский актер театра и кино Михаил Дорожкин.
Фото: архивы пресс-служб