Российские звезды прикоснулись к прекрасному в «Центре искусств. Москва».

Минувшим вечером, 30 ноября, в «Центре искусств. Москва» состоялась уже 7-я по счету торжественная церемония вручения наград за профессиональные достижения по итогам года Royal People Awards. Ее организатором является Аннэтэс Розенберг-Рудман — издатель интеллектуального журнала «n-Style».

На закрытом приеме в пространстве храма Христа Спасителя были замечены Марина и Олег Газмановы, Наташа Королева, Валерия и Иосиф Пригожин, Иосиф и Нелли Кобзон, Алла Вербер, Аннэтэс Розенберг-Рудман и другие заметные личности.

Заветные статуэтки были вручены в 20 номинациях. В том числе:

«Легенда»: приз вручен народному артисту СССР, депутату Государственной Думы РФ И.Д. Кобзону;

«Певица года»: приз получила народная артистка России Валерия;

«Теледива года»: статуэтка была вручена телеведущей и телепродюсеру Елене Летучей.

Совместив полезное с приятным, звезды воспользовались возможностью по-настоящему прочувствовать подлинное искусство. В Центре представлено лучшее из российских собраний: подлинные полотна Васнецова и Нестерова, Шишкина и Левитана, Репина и Айвазовского, Брюллова, Петрова-Водкина и многих других.