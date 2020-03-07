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Марина Газманова встала на пуанты и поделилась воспоминаниями из детства: «Смесь боли и восторга»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Супруга Олега Газманова ностальгирует по детству.

50-летняя Марина Газманова в детстве занималась балетом, а в одной из своих недавних фотосессий вновь примерила пуанты. Результаты съемки Марина показала в Instagram и поделилась своими воспоминаниями: «Воспоминания из детства такие яркие, особенно до семи лет, так здорово записывать за ребёнком его ХОЧУ, БУДУ, МЕЧТАЮ. В этом возрасте обычно, мы всё намечтали самое важное: семью, профессию, хобби. Потом успешно забыли и мучаемся от высасывания из пальца, что делать в жизни. А детьми знали всё или почти всё. Малышкой меня отдали в балетную школу и до сих пор я с большим удовольствием слушаю классическую музыку и смотрю балет в Большом, Мариинке... Конечно помню, как болели ноги и вечно хотелось кушать, но ничего не сравнится , когда первый раз раздали пуанты : это розовонюдовое сокровище с атласными ленточками, я долго держала руку в сумке, где лежали мои шёлковые драгоценности! Но пришло время их надеть! 🙈».

«Честно скажу, это ощущение сложно забыть, смесь боли и восторга...Великий труд наших балерин, изящество на преодолениях, красота на мужестве, гармония из души и любви к танцу. Я до сих пор испытываю трепет ,подходя к балетному станку. Кладёшь руки на полированное дерево , закрываешь глаза и попадаешь в детство в балетный класс, где пахло всегда булочками из кулинарии рядом, которые были под большим запретом, и мы имели большие проблемы после, всегда выдавала сахарная пудра на носу. Недавно примерила пуанты, вся жизнь промелькнула до самых первых и опять боль и восторг! Опыт ,приобретённый в детстве даёт нам большое начало, характер, телесный корсет, силу духа или разбитые мечты, комплексы, страхи. Родители - это ваша ответственность, в каком горшке вырастит ваш цветок!» — подытожила Газманова.

«Красотаааааааааа», — восхищается Екатерина Андреева.

«Я иногда не понимаю: это вы или дочь. Нужно присматриваться)))», «Очень красивые фото!», «Марина, Вы многогранный бриллиантик», «Грация, стройное тело👏 Браво», «Марина балерина», «Неожиданно... очень красиво... чуть томно и очень нежно!!!», «Красиво, необычно, вкусно! все сошлось : и модель бомбическая и фотограф!» — комментируют фолловеры.

А вы согласны с мнением Марины Газмановой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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