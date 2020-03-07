Марина Газманова встала на пуанты и поделилась воспоминаниями из детства: «Смесь боли и восторга»

«Честно скажу, это ощущение сложно забыть, смесь боли и восторга...Великий труд наших балерин, изящество на преодолениях, красота на мужестве, гармония из души и любви к танцу. Я до сих пор испытываю трепет ,подходя к балетному станку. Кладёшь руки на полированное дерево , закрываешь глаза и попадаешь в детство в балетный класс, где пахло всегда булочками из кулинарии рядом, которые были под большим запретом, и мы имели большие проблемы после, всегда выдавала сахарная пудра на носу. Недавно примерила пуанты, вся жизнь промелькнула до самых первых и опять боль и восторг! Опыт ,приобретённый в детстве даёт нам большое начало, характер, телесный корсет, силу духа или разбитые мечты, комплексы, страхи. Родители - это ваша ответственность, в каком горшке вырастит ваш цветок!» — подытожила Газманова.

«Красотаааааааааа», — восхищается Екатерина Андреева.

«Я иногда не понимаю: это вы или дочь. Нужно присматриваться)))», «Очень красивые фото!», «Марина, Вы многогранный бриллиантик», «Грация, стройное тело👏 Браво», «Марина балерина», «Неожиданно... очень красиво... чуть томно и очень нежно!!!», «Красиво, необычно, вкусно! все сошлось : и модель бомбическая и фотограф!» — комментируют фолловеры.

А вы согласны с мнением Марины Газмановой?