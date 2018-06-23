Марина Газманова рассказала о неприятностях в итальянском аэропорту

Фолловеры поддержали Марину Газманову и поделились своим опытом: «Принимайте всё как должное! Они делают свою работу! Может, не зная фамилий! Даже, если зная.. всё нормально, прошли досмотр..теперь гуляйте!», «Меня обыскивали много лет назад во Франкфурте... ничё не поделаешь...», «Меня проверяли несколько раз, без разницы где , южные страны, не нужно обращать внимания , это делается выборочно - дискуссии не нужны, но и извиняться полиции не за что , порядок такой - для нашей же общей безопасности ..», «Это бывает !!!!Да и с русскими в основном !!! Моему мужу досталось в Испании. Загремел в местную тюрьму, так как возмутился, что его вещи при досмотре раскидывали наглым образом, кидали на пол», «Добрый день! У нас с семьёй случилась такая же ситуация в феврале месяце, мы направлялись в Амстердам. У нас семья из 4 человек, один из них младенец. Которому нужно было есть, он буквально в истерики бился,но они даже не пускали нас трогать свои сумки , не говоря уже о телефонах .поверьте, они так же держали нас на досмотре, сделали звонки в Россию и пробивали в добавок визы на подлинность. В итоге нам включили переводчика, и первое что задали почему мы приехали???👀мы были с шоке, у нас паспорт полностью пропечатан заездами и выездами в разные страны! Не понятно, что мы туристы!!! В итоге нас отпустили, провели с почестями! Ситуация повторилась, у меня муж и старший ребёнок полетели в Бельгию, 6 июня и все было по тому же сценарию... но в этот раз, было без волнений, и мои домочадцы были спокойны к такому отношению и контролю! Конечно, ощущение не приятное, одна мысль больше не посетим их края. Но в итоге, все забывается. Они просто выполняют свою работу грубо, что не свойственно Европейцам . Хорошего вам отдыха, и прекрасного настроения».