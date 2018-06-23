Марина Газманова рассказала о неприятностях в итальянском аэропорту

Супруга певца Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками неприятной историей, произошедшей с ее семьей в одном из аэропортов Италии: «Привет, Италия! Первый раз встретила нас не гостеприимно( Не успели получить чемоданы, как сразу нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Что искали ? Молодой итальянец бесцеремонно на итальянском бросил Олегу фразу, мол подай ему из шкафа перчатки, чтобы он не испачкался в наших сумках. Олег бровью не повёл, сурово и молчаливо наблюдал на вытряхивание наших вещей на стол. Марианна прошла вместе с нашими друзьями за зону таможенного досмотра, мне сказали привести её обратно. Когда я за ней пошла , и она попыталась вернуться обратно, уже карабинеры устроили целую бучу на входе, что обратно нельзя. В конечном итоге две инстанции разобрались, Марианну обыскивали так же внимательно. Я попыталась взять телефон, чтобы позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Это случайность, новые правила в Италии, подскажите? Конечно, они разочаровано ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что- то в компьютер. Ощущение каникул и праздника улетучилось. Хотелось бы верить, что это единичный случай! Конечно я не смогу изменить весь мир, но точно постараюсь изменить свою реакцию на происходящие, неожиданные щелчки по носу!))) И снова, здравствуй Италия. ( ваша помощь бесценна, спасибо, мои подписчики ❤️».
Фолловеры поддержали Марину Газманову и поделились своим опытом: «Принимайте всё как должное! Они делают свою работу! Может, не зная фамилий! Даже, если зная.. всё нормально, прошли досмотр..теперь гуляйте!», «Меня обыскивали много лет назад во Франкфурте... ничё не поделаешь...», «Меня проверяли несколько раз, без разницы где , южные страны, не нужно обращать внимания , это делается выборочно - дискуссии не нужны, но и извиняться полиции не за что , порядок такой - для нашей же общей безопасности ..», «Это бывает !!!!Да и с русскими в основном !!! Моему мужу досталось в Испании. Загремел в местную тюрьму, так как возмутился, что его вещи при досмотре раскидывали наглым образом, кидали на пол», «Добрый день! У нас с семьёй случилась такая же ситуация в феврале месяце, мы направлялись в Амстердам. У нас семья из 4 человек, один из них младенец. Которому нужно было есть, он буквально в истерики бился,но они даже не пускали нас трогать свои сумки , не говоря уже о телефонах .поверьте, они так же держали нас на досмотре, сделали звонки в Россию и пробивали в добавок визы на подлинность. В итоге нам включили переводчика, и первое что задали почему мы приехали???👀мы были с шоке, у нас паспорт полностью пропечатан заездами и выездами в разные страны! Не понятно, что мы туристы!!! В итоге нас отпустили, провели с почестями! Ситуация повторилась, у меня муж и старший ребёнок полетели в Бельгию, 6 июня и все было по тому же сценарию... но в этот раз, было без волнений, и мои домочадцы были спокойны к такому отношению и контролю! Конечно, ощущение не приятное, одна мысль больше не посетим их края. Но в итоге, все забывается. Они просто выполняют свою работу грубо, что не свойственно Европейцам . Хорошего вам отдыха, и прекрасного настроения».
Фото: instagram