Марина и Олег Газмановы мучали друг друга приступами ревности

Мобильные технологии — несомненное благо, особенно для влюбленных. Но применять их стоит с осторожностью. Марина Газманова рассказала историю, которая может уберечь другие пары от необдуманных ссор.

«Муж очень увлечен разнообразными гаджетами. Ему сложно даются подарки типа "женские радости", просто не понимает зачем эти всякие колечки, платьяшки.... сумочки. А вот новый телефон, компьютер.... уже в электронике покупает. Потом сидит изучает новый интерфейс и пользуется всеми предоставляемыми услугами. Потом прилетает от него- Ты не пользуешься Siri? Ну ты прошлый век. Смотри как удобно: Привет Siri. Что хочу? Предай жене: -Я ее люблю. Сделано», — поделилась женщина.

«Через несколько дней мне приходит смс от мужа: Я ее люблю! Вот хрень , он кого- то любит( Хороший разговор по телефону. Мысли скакуны промчались в голове. Я то хороший логик, вспомнила баловство по телефону с чудо Siri. И проделала эту процедуру с телефоном . Олег получил смс от меня: Я его люблю! Приехал домой грознее тучи. Говорит, ну что поговорим в какого ты там влюбилась. Я ему отвечаю влюбилась и очень! В кого? В Siri! Удобная штучка. Только вот свои чувства я бы не доверяла этой бездушной особе. Долго потом смеялись друг над другом», — смеется она.

Недавно пара отметила 14-летний юбилей свадьбы. Олен поздравил Марину с помощью современных технологий, а она его — по-старинке.