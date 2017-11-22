В День матери супруга Олега Газманова показала своих самых любимых людей.

Сегодня в России отмечают День матери. Звезды начинают публиковать фотоографии своих матерей, детей, пишут о семейных ценноятях и самых дорогих сердцу людях. Одной из первых стала Марина Газманова, поделившаяся снимком, на котором позирует с супругом, дочерью Марианной и сыном Филиппом у новогодней елки.

«Есть такой психологический тест, когда много раз задают один и тот же вопрос: Ты кто!? И первый мой ответ: Я-мама! Вот мои четыре ребенка))))) Сегодня в День матери, буду принимать поцелуи от них с удовольствием. Это большое, восхитительно ответственное чувство, когда любишь навсегда - материнство! Мамочки, примите мои поздравления! Вы готовы побыть сегодня праздничной мамой?! И конечно, пойду обниму свою», — написала Газманова.