Марина Газманова поделилась фотографиями красавицы-дочки: «Моя золотая капелька»

Супруга Олега Газманова, Марина, продолжает делиться фотографиями из жизни своей семьи. Ранее, в честь дня рождения сына Филиппа, она показывала его, а теперь очередь дошла до красавицы-дочки.

Марина поделилась фотосессией уже взрослой Марианны, которая буквально покорила ее подписчиков.

«Моя золотая капелька, моя помощница во всём, доча Марианна. Раньше я одна готовила все праздники для своей семьи, а теперь подросла , моя девочка, мой партнёр.