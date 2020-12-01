Марина Газманова поделилась фотографиями красавицы-дочки: «Моя золотая капелька»
Фото: www.instagram.com/marinagazmanova/?hl=ru
Супруга Олега Газманова, Марина, продолжает делиться фотографиями из жизни своей семьи. Ранее, в честь дня рождения сына Филиппа, она показывала его, а теперь очередь дошла до красавицы-дочки.
Марина поделилась фотосессией уже взрослой Марианны, которая буквально покорила ее подписчиков.
«Моя золотая капелька, моя помощница во всём, доча Марианна. Раньше я одна готовила все праздники для своей семьи, а теперь подросла , моя девочка, мой партнёр.
Вчера встречали Филиппа из командировки по Америке, не видели его больше месяца. Устроили ему сюрприз. Столько радости было для всех . Поздний вечер : семья, друзья и ... Филипп открывает ключом дверь в свою квартиру, ничего не подозревает: а вот и мы. Просто, как в кино. Марианна все придумала для брата. Марианна - душа нашей семьи, это кроха с большим сердцем. Я всему ее научила с раннего детства, она наблюдала за своими родителями, впитывала и вот результат! Спасибо, милая, что выбрала меня своей мамой!», – рассказывает Марина в подписи к фотографии.
Молодая девушка получила множество комплиментов от читателей Instagram Марины:
«Какая умничка!!! Видно, девочка без понтов. Люблю таких детей», «Прекрасно , что ваша семья, как чистый родник. Смотри, учись, пей , истинные ценности из нашей жизни», «Сплошное очарование, Марианна».
Фото и видео: Instagram Марины Газмановой
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