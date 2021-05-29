Марина Федункив перенесла срочную операцию из-за проблем с ногами
Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», 49-летняя звезда шоу «Comedy Woman» и сериала «Реальные пацаны» на данный момент находиться в больнице. Актрису доставили на срочную операцию, которую она перенесла успешно. Но в ближайшее время знаменитость не сможет передвигаться без посторонней помощи.
«Медбратья выгуливают артистку, держа под руки. Передвигается она на костылях», – пишет Telegram-канал.
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Фото: @marina_phedunkiv/Instagram
Актриса никак не комментирует свое положение и старается скрыть от СМИ детали произошедшего. Медперсонал больницы, в которой наблюдается звезда, утверждает, что с ногами у Марины «беда».
Федункив не обсуждает свои проблемы со здоровьем. Но недавно артистка стала участницей «ДНК-шоу», в ходе которого ведущая Лолита Милявская сообщила звезде о наличии у нее возможных заболеваний.
«У тебя может быть нарушено усвоение фолиевой кислоты, может быть выраженный атеросклероз, гипертония, сердечные и мозговые катастрофы, бронхиальная астма», – отметила ведущая.
Однако, проведенные в рамках программы исследования не выявили у актрисы каких-либо проблем с ногами.
Фото и видео: Global Look Press, @marina_phedunkiv/Instagram
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