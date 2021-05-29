Марина Федункив перенесла срочную операцию из-за проблем с ногами

Актриса никак не комментирует свое положение и старается скрыть от СМИ детали произошедшего. Медперсонал больницы, в которой наблюдается звезда, утверждает, что с ногами у Марины «беда».

Федункив не обсуждает свои проблемы со здоровьем. Но недавно артистка стала участницей «ДНК-шоу», в ходе которого ведущая Лолита Милявская сообщила звезде о наличии у нее возможных заболеваний.

«У тебя может быть нарушено усвоение фолиевой кислоты, может быть выраженный атеросклероз, гипертония, сердечные и мозговые катастрофы, бронхиальная астма», – отметила ведущая.

Однако, проведенные в рамках программы исследования не выявили у актрисы каких-либо проблем с ногами.