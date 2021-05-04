Марина Федункив – о пластике: «Тут главное не переборщить и не превратиться в резинового пупса»
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Фото: @marina_phedunkiv / Instagram
49-летняя актриса Марина Федункив рассказала, по каким вопросам обращается к косметологам.
Этим летом одной из самых ярких и запоминающихся артисток российского кино, тв и театра Марине Федункив исполнится 50 лет. Незадолго до юбилея звезда Comedy Woman пообщалась с корреспондентом «КП» и ответила на «неудобный вопрос» о возрасте и красоте.
«К пластике не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию такого резинового пупса», – сообщила она.
К косметологам Федункив ходит на уход. От ботокса и филеров актриса отказалась, так как они меняют мимику.
Марина уверена: цифры в паспорте – уже давно не показатель, важнее то, насколько молодо человек ощущает себя сам.
Согласны?
Фото: @marina_phedunkiv / Instagram
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