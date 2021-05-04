Марина Федункив – о пластике: «Тут главное не переборщить и не превратиться в резинового пупса»

«К пластике не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию такого резинового пупса», – сообщила она.

К косметологам Федункив ходит на уход. От ботокса и филеров актриса отказалась, так как они меняют мимику.

Марина уверена: цифры в паспорте – уже давно не показатель, важнее то, насколько молодо человек ощущает себя сам.

Согласны?