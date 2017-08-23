44-летняя актриса всерьез задумалась усыновить ребенка

Недавно звезда Comedy Woman актриса Марина Федункив рассталась с супругом. С мужчиной по имени Михаил она прожила 13 лет, но так и не стала мамой. На днях звезда призналась, что всерьез задумалась об усыновлении необычного малыша.

«Мне хотелось бы усыновить "солнечного" ребенка. Здоровых детей все хотят, но ведь каждый имеет право на счастье», — призналась она.

Счастливое событие в жизни артистки произойдет через несколько лет. Марина осознает, что для этого шага нужна серьезная подготовка, а также много свободного времени. «Понимаете, взять ребенка прямо сейчас, тем более "солнечного" ребенка, который нуждается в постоянной заботе и ласке, – это значит закончить карьеру в ту же минуту. Для галочки я этого делать не хочу, вот еще немного состарюсь и задумаюсь над этим вопросом серьезно», — пояснила она.

Фото: instagram.com