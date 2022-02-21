Марина Федункив честно рассказала про абьюзивные отношения и вредные привычки
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Фото: instagram/ marina_phedunkiv
В интервью Юлии Меньшовой Марина Федункив раскрыла детали отношений с мужем-тираном. 50-летняя актриса много лет была зависима от деспота, которого любила и боялась уйти. Избранник Марины, бизнесмен Михаил, был жестоким человеком, к тому же употреблял наркотики. Он издевался над супругой, избивал ее и пугал приступами ревности.
Марина признается, что в тот тяжелый период увлеклась алкоголем, так как ей трудно было справиться с происходящим. «Все было очень непросто, мягко говоря. У человека и ревность была, там же вообще помутненный рассудок. Я домой даже цветы не носила, которые мне дарили, дабы не разжигать. Я просто радовалась, когда у меня были длительные гастроли, что я дома не буду появляться. Это было мое спасение», — вспоминает Марина.
Отвечая на вопрос о том, почему Федункив так долго терпела издевательства и не уходила от мужа, она говорит, что виной всему чувства. Она любила Михаила и надеялась его спасти от зависимости. «У меня были чувства к этому человеку. Мне казалось, что я смогу его вытащить. Моя проблема всегда была в том, что я через свою призму смотрела на людей. Я же смогла бы справиться и он сможет. А он — не я», — объясняет актриса. Она подчеркнула, что экс-супруг все-таки бросал на какое-то время наркотики, но потом пристрастился к спиртному. «Я уже не выдерживала. Я уже думала, что лучше — неизвестно. Потому что он был более агрессивный, когда пьяный и я с ним бухала даже. Тогда была уже какая-то безысходность», — подчеркнула Марина.
Федункив с ужасом вспоминает те годы. Она не понимала, что делать и куда деваться. Родители бывшего мужа были тяжело больны и артистка боялась, что Михаил доведет их своим поведением. Когда матери и отца супруга не стало и он поехал на похороны, Марина поняла, что это ее шанс. «Он уехал. Я следом отправила ему вещи все и сказала сюда больше не возвращаться», — поделилась Федункив.
По словам телезвезды, она боялась за свою жизнь: «Анализируя, я уже понимаю, что он мог бы меня и грохнуть». В полицию Марина никогда не обращалась из-за чувства собственного стыда. Она понимала, что не должна позволять творить с собой такие зверства, но не хотела никому признаваться, что терпит это.
После развода Марина продолжала посылать деньги Михаилу. «У меня был какой-то вечный синдром спасателя. Это касается не только моего бывшего мужа. Мы же несем ответственность за тех, кого мы приручили. Почему-то я решила, что я должна помогать», — признается комедиантка. Она продолжительное время содержала экс-супруга, пока тот не начал наглеть и требовать от нее этого.
Сейчас все это в прошлом. Звезда «Реальных пацанов» счастлива в браке с мужем-итальянцем. 37-летний Стефано души не чает в супруге и делает все, чтобы она чувствовала себя любимой.
Фото: Instagram