Марина Федункив честно рассказала про абьюзивные отношения и вредные привычки

В интервью Юлии Меньшовой Марина Федункив раскрыла детали отношений с мужем-тираном. 50-летняя актриса много лет была зависима от деспота, которого любила и боялась уйти. Избранник Марины, бизнесмен Михаил, был жестоким человеком, к тому же употреблял наркотики. Он издевался над супругой, избивал ее и пугал приступами ревности.

Марина признается, что в тот тяжелый период увлеклась алкоголем, так как ей трудно было справиться с происходящим. «Все было очень непросто, мягко говоря. У человека и ревность была, там же вообще помутненный рассудок. Я домой даже цветы не носила, которые мне дарили, дабы не разжигать. Я просто радовалась, когда у меня были длительные гастроли, что я дома не буду появляться. Это было мое спасение», — вспоминает Марина.

Отвечая на вопрос о том, почему Федункив так долго терпела издевательства и не уходила от мужа, она говорит, что виной всему чувства. Она любила Михаила и надеялась его спасти от зависимости. «У меня были чувства к этому человеку. Мне казалось, что я смогу его вытащить. Моя проблема всегда была в том, что я через свою призму смотрела на людей. Я же смогла бы справиться и он сможет. А он — не я», — объясняет актриса. Она подчеркнула, что экс-супруг все-таки бросал на какое-то время наркотики, но потом пристрастился к спиртному. «Я уже не выдерживала. Я уже думала, что лучше — неизвестно. Потому что он был более агрессивный, когда пьяный и я с ним бухала даже. Тогда была уже какая-то безысходность», — подчеркнула Марина.